foto Ap/Lapresse

10:11

- Secondo il Centro di documentazione delle violazioni in Siria (Vdc), solo stamani nelle violenze tra ribelli e forze governative fedeli a Bashar Al Assad, sono rimaste uccise 29 persone. La maggior parte delle vittime si è avuta a Idlib, Homs e Aleppo. Proprio in quest'ultima città sono ripresi all'alba, per il sesto giorno consecutivo, i combattimenti dopo che nella notte sono giunti i primi rinforzi dell'esercito.