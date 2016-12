foto Da video 09:42 - Voleva vedere Roma, così un bambino britannico di solo 11 anni è scappato da casa, ha raggiunto a piedi lo scalo di Manchester e, dopo avere eluso i controlli di sicurezza e senza avere il biglietto, è riuscito a salire a bordo di un aereo e ad arrivare nella capitale italiana. Il ragazzino, preso in consegna dalla polizia a Roma, è stato rimpatriato nel giro di poche ore. - Voleva vedere Roma, così un bambino britannico di solo 11 anni è scappato da casa, ha raggiunto a piedi lo scalo di Manchester e, dopo avere eluso i controlli di sicurezza e senza avere il biglietto, è riuscito a salire a bordo di un aereo e ad arrivare nella capitale italiana. Il ragazzino, preso in consegna dalla polizia a Roma, è stato rimpatriato nel giro di poche ore.

L'11enne, capelli rossi arruffati e una manciata di lentiggini sul volto, ieri mattina si è svegliato di buon'ora, ha indossato una t-shirt con l'immagine dell'Uomo Ragno, i pantaloni di una tuta e un paio di infradito, è uscito da casa e si è diretto al terminal Partenze dello scalo inglese.



Qui, mescolandosi con una comitiva di studenti, suoi coetanei, in procinto di partire per una vacanza studio in Italia, ha eluso tutti i controlli di sicurezza e, senza mostrare nessuna carta di imbarco, è salito a bordo del volo Manchester-Roma della compagnia JET 2.



Nessuno si è accorto di lui fino a quando, circa un'ora dopo, l'aereo stava solcando i cieli di Parigi e il ragazzino ha iniziato ad accusare i sintomi del mal d'aria. Uno steward, dopo averlo aiutato, gli ha posto alcune domande, chiedendogli di mostrargli il biglietto. Ma lui ha replicato che non aveva "nessun biglietto aereo" e che voleva "solo vedere Roma".



A quel punto, messo al corrente della situazione il comandante, è stata contattata la torre di controllo di Fiumicino e allertata la polizia di frontiera. I genitori del bambino, intanto, non trovandolo in casa ne avevano denunciato la scomparsa alle autorità locali.



Ad atterraggio avvenuto l'11enne è stato preso in consegna dagli agenti, che lo hanno rifocillato reimbarcandolo poi sul primo volo utile per Manchester.