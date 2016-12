foto Twitter

06:00

- Un terremoto di magnitudo 6.6 è stato registrato vicino a Sumatra, terza isola dell'arcipelago indonesiano. L'epicentro del sisma, che non ha fatto registrare né vittime né danni, è stato localizzato a una profondità di 45 chilometri a circa 300 chilometri dalla città di Medan. Alle 7.30 ora locale (le 2.30 in Italia), la terra ha tremato violentemente per circa un minuto e molta gente si è precipitata fuori dalle abitazioni in preda al panico.