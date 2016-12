Usa, madre hacker rischia 42 anni di carcere

foto Afp 21:04 - Migliora i voti dei propri figli entrando nel sistema della scuola e ora rischia la galera. Catherine Venusto lo ha fatto ripetutamente e, dopo essere stata arrestata e liberata con una cauzione di 30mila dollari, rischia fino a 42 anni di prigione e una sanzione di 90mila dollari. La donna è entrata 110 volte nei computer della scuola Northwestern Lehigh School della Pennylvania, un distretto nel quale la donna aveva lavorato dal 2008 al 2011. - Migliora i voti dei propri figli entrando nel sistema della scuola e ora rischia la galera. Catherine Venusto lo ha fatto ripetutamente e, dopo essere stata arrestata e liberata con una cauzione di 30mila dollari, rischia fino a 42 anni di prigione e una sanzione di 90mila dollari. La donna è entrata 110 volte nei computer della scuola Northwestern Lehigh School della Pennylvania, un distretto nel quale la donna aveva lavorato dal 2008 al 2011.

Non sempre gli ingressi sono avvenuti per cambiare i voti, in diversi casi Venusto si è limitata a leggere email e accedere a libri. "E' accusata di aver migliorato i voti della figlia da 'F' a 'M' nel luglio 2010 e poi di aver alzato da 98 a 99 nel febbraio del 2012 il voto di suo figlio", riporta Abc, precisando che la donna ha usato lo username e la password di un suo superiore nel distretto in cui lavorava.



Interrogata dalla polizia, ha ammesso di aver alzato i voti dei figli e di aver usato la password del suo superiore per accedere alle mail e ai dati personali.