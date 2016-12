foto Ap/Lapresse

23:03

- Il giovane James Holmes che ha fatto fuoco in un cinema di Aurora, in Colorado, uccidendo 12 persone, aveva una borsa di studio di 26.000 dollari l'anno dal ministero della Salute, che gli pagava anche la retta del Dottorato di Ricerca in neuroscienza. La tv Wusa9 non esclude che parte di quei finanziamenti pubblici possa essere stata usata da Holmes per acquistare le armi impiegate per la strage e gli esplosivi-trappola piazzati in casa.