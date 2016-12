Colorado, dopo la strage di Denver è boom per l'acquisto di armi: richieste cresciute del 41%

09:03

- La strage avvenuta durante la prima del film "Batman" ad Aurora, in Colorado, ha avuto un effetto collaterale "assurdo": l'interesse per l'acquisto di armi da fuoco nello Stato è schizzato alle stelle. Secondo i dati riportati dal quotidiano "The Denver Post", in soli quattro giorni l'impennata è stata pari al 41% e ha colto di sorpresa persino gli addetti alle vendite.