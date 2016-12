Francia, ex militare sequestra moglie e vicina

foto Ap/Lapresse Correlati Tolosa, blitz libera ostaggi. Ucciso il sequestratore

Ha preso in ostaggio la moglie e una vicina e si è asserragliato in casa, dove minaccia di farsi saltare in aria con le due donne, facendo uso di esplosivo. Si tratta di un ex militare francese che vive a Perpignan, nel sud-est del Paese. La località si trova nella regione Languedoc-Roussillon.

L'uomo di 61 anni sostiene di aver con se una scorta di esplosivo, ha dichiarato il procuratore Bruno Albouy, che ha chiesto l'intervento del Gruppo di Intervento della Polizia (Gipn) di Marsiglia. Al momento non sono chiare le rivendicazioni dell'uomo, anche se recentemente aveva subito il pignoramento della casa. Il quartiere dove si trova la casa è stato evacuato per precauzione.



Gli altri due episodi di Tolosa

La Francia, nei mesi scorsi, ha assistito ad altre due situazioni analoghe. A giugno un uomo con problemi psichiatrici ha preso 4 ostaggi in una banca di Tolosa, tra cui il direttore della filiale. A marzo, un franco-algerino compì una strage alla scuola ebraica della città e uccise tre militari. In entrambi i casi è stato risolutivo l'intervento delle forze speciali.