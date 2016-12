Toro in pista, chiuso aeroporto in Vietnam

foto Dal Web

- Un toro in fuga ha costretto alla chiusura dell'aeroporto di Phu Bai, in Vietnam, vicino all'antica città di Hue. Nel tentativo di fermare l'animale, avvistato nei boschi vicino alla pista, sono state mobilitate cento persone, tra soldati, agenti e ranger. Ma il toro alla fine è stato catturato, sedato e rimesso in libertà. Si teme che nella sua corsa abbia ucciso anche un'anziana, trovata senza vita con molte ferite al volto davanti a casa.