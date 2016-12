O'Farril fa parte di quelle 58 persone che, pur investite dalla follia omicida di Holmes scatenatasi durante la prima dell'ultimo Batman, "The Dark Knight Rises", è riuscito scamparla.



Una sorta di miracolo considerando che Holmes lo ha colpito con ognuna delle tre armi usate per la strage. O'Farril ha ricevuto in ospedale la visita del presidente Obama e si è detto molto felice di questo.



Nonostante quello che è accaduto O'Farril si è detto tuttora un convinto sostenitore del secondo emendamento della costituzione americana, che garantisce a tutti il diritto di possedere delle armi.



