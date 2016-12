foto Ansa Correlati Stragi Siria, Terzi: pulizia etnica 10:52 - Il governo siriano ha trasferito armi chimiche negli aeroporti più vicini alle frontiere. A denunciarlo sono i ribelli del Libero esercito siriano, all'indomani della minaccia del regime di Assad di impiegare armi non convenzionali in caso di "aggressione esterna". Gli insorti affermano di conoscere dove si trovino le armi. - Il governo siriano ha trasferito armi chimiche negli aeroporti più vicini alle frontiere. A denunciarlo sono i ribelli del Libero esercito siriano, all'indomani della minaccia del regime di Assad di impiegare armi non convenzionali in caso di "aggressione esterna". Gli insorti affermano di conoscere dove si trovino le armi.

"Il nostro comando del Libero esercito siriano conosce molto bene l'ubicazione e il posizionamento di questo tipo di armi - si legge in una nota dei ribelli - possiamo inoltre rivelare che Assad ha trasferito una parte di questo tipo di armi e di equipaggiamento per la preparazione delle componenti chimiche negli aeroporti lungo il confine".





Cns apre al dialogo: "Disposti a transizione guidata dal regime"

L'opposizione siriana si è detta pronta a partecipare ad una transizione politica guidata da una figura del regime, sul modello yemenita, a condizione che il presidente Bashar al-Assad lasci il potere. "Accetteremmo una partenza di Assad con il trasferimento dei suoi poteri a una figura del regime che guidi il periodo di transizione, come avvenuto in Yemen", ha fatto sapere il portavoce del Consiglio nazionale Siriano, Georges Sabra.