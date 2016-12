foto Ap/Lapresse

00:55

- La Corte Suprema della Georgia ha sospeso l'esecuzione di Warren Hill, il 52enne di colore da 21anni nel braccio della morte, in seguito al cambio di procedura per l'iniezione letale. L'uomo è un ritardato mentale e, proprio per questa ragione, l'ex presidente americano Jimmy Carter e la famiglia della vittima si erano schierati per la conversione della pena capitale in ergastolo.