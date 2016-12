Caso Murdoch, si indaga su altri tabloid

foto Reuters 21:37 - La polizia britannica ha allargato ad altri tabloid l'inchiesta sulle intercettazioni. Coinvolti anche quelli del gruppo Trinity Mirror e di Express Newspapers. Oltre cento le nuove accuse di "intrusioni nei dati" al centro delle indagini, come ha dichiarato l'alta funzionaria di polizia Sue Akers alla commissione Leveson, che da mesi indaga sul caso. Finora il principale protagonista dello scandalo risulta la testata News International. - La polizia britannica ha allargato ad altri tabloid l'inchiesta sulle intercettazioni. Coinvolti anche quelli del gruppo Trinity Mirror e di Express Newspapers. Oltre cento le nuove accuse di "intrusioni nei dati" al centro delle indagini, come ha dichiarato l'alta funzionaria di polizia Sue Akers alla commissione Leveson, che da mesi indaga sul caso. Finora il principale protagonista dello scandalo risulta la testata News International.

Il Trinity Mirror e l'Express sono ex concorrenti del News of the World. Le indagini si concentrano su un centinaio di nuove accuse di "data intrusion", cioè intrusioni informatiche o accesso improprio a documentazioni mediche.



Domani, la procura britannica sapere anche se ha deciso di incriminare alcune delle persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta sullo spionaggio illegale fatto da giornalisti del gruppo News of the World sui cellulari di vip e vittime di casi di cronaca nera. Sono 24, tra cui 15 giornalisti, le persone arrestate nei mesi scorsi nell'ambito dell'inchiesta di Scotland Yard denominata "Operation Weeting".