16:23

- Il procuratore distrettuale Carol Chambers sta considerando la richiesta di pena di morte per James Holmes, il sospetto killer della strage al cinema di Aurora, nel distretto di Denver. Secondo la stampa americana la decisione sarà presa d'accordo con le famiglie delle vittime. Holmes comparirà in tribunale a breve e le autorità hanno riferito che continua a non collaborare e che potrebbero volerci mesi prima di capire cosa lo ha spinto all'attacco.