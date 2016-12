Disavventura in Brasile: scrittore paraplegico dimenticato sull'aereo lancia SOS via Twitter

- Brutta avventura per lo scrittore paraplegico brasiliano Marcelo Rubens Paiva, 53 anni, che, dopo essere stato dimenticato su un aereo, ha dovuto chiedere aiuto via Twitter. Rimasto 'intrappolato' con la sua sedia a rotelle su un velivolo della Tam all'aeroporto Congonhas di San Paolo, l'uomo ha lanciato un SOS al popolo del social network. Solo dopo un'ora, è stato raggiunto da un membro dell'equipaggio che ha provveduto a farlo scendere.

E non è nemmeno la prima volta che gli succede. Lo scrittore, giornalista e sceneggiatore al quotidiano "Estado de Sao Paulo" (di cui è collaboratore) ha raccontato: "In trent'anni di viaggi in aereo, mi è accaduto già una decina di volte, ma ultimamente era più raro".

In una nota, la Tam ha chiarito che l'ascensore speciale per il ritiro del passeggero era occupato in altri voli, di qui la lunga attesa.