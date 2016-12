foto Ap/Lapresse

- "Il regime siriano non ricorrerà alle armi chimiche in suo possesso se non in caso di aggressione esterna". Lo ha detto a Damasco il portavoce del ministero degli Esteri siriano, Jihad Maqdisi. "Il popolo siriano è sovrano ed è l'unico che può decidere se il presidente Bashar al Assad rimarrà al suo posto oppure no", ha aggiunto il portavoce in una conferenza stampa a Damasco.