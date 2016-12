foto Ap/Lapresse

11:01

- Si aggrava di ore in ore il bilancio di diversi attentati in Iraq: i morti sarebbero almeno 91 mentre 144 le persone rimaste ferite. Complessivamente nove attentati sono stati compiuti a Baghdad e in periferia, colpite anche la città settentrionale di Kirkuk e la provincia di Diyala. Si tratta della seconda giornata di sangue e violenze dall'inizio, sabato scorso, del Ramadan, il mese del digiuno prescritto dal Corano.