foto Ap/Lapresse

01:22

- James Holmes, il killer della strage del cinema di Aurora, continua a non collaborare e a non parlare con le autorità. Lo afferma il governatore del Colorado, John Hickenlooper. Intanto, nell'appartamento di Holmes sarebbero stati trovati oltre 100 litri di benzina, un computer che l'Fbi sta esaminando, un poster e altri oggetti legati a Batman. Negli ultimi mesi, Holmes avrebbe speso 15.000 dollari in armi e munizioni, ricevuti in 90 pacchi.