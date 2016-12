foto Ap/Lapresse

00:57

- I diritti sanciti dal Secondo emendamento della Costituzione devono essere "tutelati", assicurando che le "armi non finiscano nelle mani di chi non dovrebbe averle". Lo afferma il portavoce della Casa Bianca, Jat Carney, sul dibattito sul porto d'armi apertosi dopo la strage del cinema ad Aurora. Per il presidente Obama esistono misure di legge per tenere le armi lontane dalle persone che non dovrebbero averle.