- James Holmes, il 24enne autore della strage al cinema di Aurora in Colorado, aveva tentato di iscriversi ad un tiro a segno per esercitarsi con le armi. La sua richiesta, però, riporta FoxNews, venne respinta a giugno perché la documentazione presentata non convinse il gestore del club locale. "Non sono sicuro di questo tizio, è un tipo bizzarro", disse dopo aver ascoltato il messaggio incoerente della segreteria telefonica del giovane.