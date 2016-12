foto Ap/Lapresse Correlati Strage di Aurora, la visita di Obama

Denver, il mitragliatore s'inceppò 18:13 - Il presidente Usa, Barack Obama, ha incontrato i parenti delle vittime della strage di giovedì notte in Colorado. Nel cinema di Aurora, durante la proiezione della prima di Batman, il 24enne James Holmes ha sparato all'impazzata sulla folla uccidendo 12 persone e ferendone 58.

Prima tappa della sua visita è stato l'ospedale di Aurora, una struttura a cinque minuti di macchina dal luogo della tragedia. Accompagnato dal governatore John Hickenloop e dal sindaco della città, Stevie Hogan, sotto una pioggia battente, Obama ha visitato alcuni feriti. Sono dieci le persone ancora ricoverate in seguito alla sparatoria. Sette di loro si trovano ancora in gravi condizioni.



"No armi in mani sbagliate"

I diritti sanciti dal Secondo emendamento della Costituzione devono essere "tutelati", assicurando che le "armi non finiscano nelle mani di chi non dovrebbe averle". Lo afferma il portavoce della Casa Bianca, Jat Carney, sul dibattito sul porto d'armi apertosi dopo la strage del cinema ad Aurora. Per il presidente Obama esistono misure di legge per tenere le armi lontane dalle persone che non dovrebbero averle.



Stop a campagna elettorale Obama per una settimana

In segno di lutto e di rispetto per le vittime, lo staff elettorale di Obama per la sua nuova corsa alla Casa Bianca ha deciso di non trasmettere propri spot tv per tutta la settimana prossima.



Obama: l'America c'è

"Sono qui a rappresentare tutto il Paese. In questo momento di dolore, qui c'è tutta l'America che pensa a voi". Lo ha detto il presidente americano Barack Obama, dopo l'incontro con i familiari delle vittime della strage di Aurora, a Denver. "Ho avuto l'opportunità di abbracciare persone. Noi non dimenticheremo - ha ricordato il presidente - i loro cari. Ma dobbiamo ricordarci che anche nei giorni più bui, la vita continua".



Holmes aveva preso Vicodin, come Heath Ledger

James Holmes ha detto alla polizia, quando è stato catturato, di aver preso 100 mg del medicinale antidolorifico Vicodin. Si tratta - riporta la stampa americana - della sostanza trovata nel corpo di Heath Ledger, l'attore morto per overdose di farmaci nel 2008. Ledger interpretava il Joker nel precedente film di Batman. Gli effetti collaterali del Vicodin includono euforia, paranoia e in alcuni casi allucinazioni.