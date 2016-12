foto Ansa

19:03

- Il patriarca di Mosca, Kirill I, che ha ricevuto in udienza Mario Monti, si è detto certo che il premier saprà mettere tutte le sue competenze nello sforzo per traghettare il Paese fuori dalla crisi. "Sono certo - ha aggiunto il primate della Chiesa ortodossa russa - che quale economista di fama e capo del governo Monti farà tutto il possibile per alleviare le sofferenze del popolo e la situazione di crisi economica".