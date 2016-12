Brasile, italiano ucciso durante una rapina

foto Getty

17:11

- Un italiano di 26 anni, bancario, arrivato in Brasile due giorni fa, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a San Paolo da due uomini. I killer, a bordo di una motocicletta, hanno sparato contro l'auto nella quale si trovava la vittima in un quartiere del centro. Il giovane, che ha cercato di fuggire, è stato colpito alla schiena. E' stato quindi portato in un'ospedale, dove è morto. I due aggressori sono riusciti a fuggire.