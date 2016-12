foto LaPresse Correlati Siria, due cittadini italiani fermati a Damasco 13:23 - La Farnesina ribadisce l'invito agli italiani in Siria a lasciare il Paese a causa del deteriorarsi della sicurezza. "In considerazione del progressivo deterioramento della situazione di sicurezza in Siria, il Ministero degli Esteri, a tutela dell'incolumità dei nostri connazionali, ribadisce l'invito a tutti coloro che fossero a qualunque titolo ancora presenti in loco a lasciare il Paese", si legge in una nota. - La Farnesina ribadisce l'invito agli italiani in Siria a lasciare il Paese a causa del deteriorarsi della sicurezza. "In considerazione del progressivo deterioramento della situazione di sicurezza in Siria, il Ministero degli Esteri, a tutela dell'incolumità dei nostri connazionali, ribadisce l'invito a tutti coloro che fossero a qualunque titolo ancora presenti in loco a lasciare il Paese", si legge in una nota.

Sono in corso durissime battaglie a Damasco e ad Aleppo tra ribelli e forze armate regolari siriane. Gli elicotteri del regime avrebbero bombardato almeno tre quartieri della capitale,, tra cui quelli di Mazze e Barzeh, quest'ultimo assediato dalla quarta divisione dell'esercito. Nella seconda città del Paese la battaglia si svolge nell'area in cui sorge il quartier generale dei servizi segreti.



I ribelli siriani, che avevano guadagnato terreno nella capitale occupandone alcune zone, si sono ritirati dal quartiere di Mezze, dopo i pesanti bombardamenti, anche aerei, da parte delle forze di Assad. Lo riferiscono residenti.



"Abbiamo lanciato operazione per liberare Aleppo"

Le forze dei ribelli siriani hanno lanciato un'operazione mirata a "liberare" la città settentrionale di Aleppo dalle truppe del regime. Lo ha annunciato il comandante dei ribelli, il colonnello Abdul-Jabbar Mohammed Aqidi, la cui dichiarazione è stata pubblicata dagli attivisti su YouTube.



Israele prepara un attacco preventivo contro la Siria

"Ho ordinato all'esercito di Israele di prepararsi per una situazione in cui dovremo valutare la possibilità di un attacco" contro gli arsenali chimici di Damasco. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Ehud Barak, in un'intervista televisiva. Un alto funzionario del ministero della Difesa israeliano, Amos Gilad, spiega che l'attacco sarebbe mirato a impedire che i missili di Damasco finiscano nelle mani di militanti libanesi o di Al Qaeda.



Almeno 19mila morti in 16 mesi

Sono circa 19mila le persone morte nelle violenze in Siria dall'inizio delle proteste nel marzo 2011. Lo indica l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo il bilancio dell'Ong, sulle 19.106 vittime registrate, la gran parte (13.296) sono civili. Rami Abdel Rahmane, direttore dell'Osservatorio, ha reso noto tra l'altro che sono 4.861 i militari delle forze del presidente Bashar al Assad rimasti uccisi e 949 le vittime tra i disertori.



I ribelli: "Conquistata un'altra base sulla frontiera turca"

Le forze dell'opposizione in Siria hanno conquistato un altro posto di frontiera in Turchia, il terzo. Il valico caduto nelle mani dei ribelli è quello di Bab al Salam, a nord della città siriana di Aleppo. Fonti diplomatiche turche a Istanbul hanno confermato la notizia all'agenzia Afp. Nei giorni scorsi i ribelli avevano conquistato altri due posti di frontiera con la Turchia e uno con l'Iraq. Intanto un altro generale dellesercito del regime ha disertato, sarebbe il 25esimo, ed è giunto al confine.