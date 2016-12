foto Ap/Lapresse Correlati Tutto sulla strage in Norvegia

Breivik in aula: "Merito medaglia"

Norvegia, vittime e dispersi

La strage sull'isola di Utoya, in Norvegia

Bomba a Oslo, i volti della paura 10:39 - La terribile strage di Denver fa da cornice al triste anniversario che la Norvegia si prepara a commemorare. Un anno fa furono compiute le stragi di Oslo e Utoya: il 22 luglio dello scorso anno persero la vita 77 persone uccise da Anders Behring Breivik. Intanto nel Paese torna in auge la questione razzismo, dopo gli attacchi di parte della società ed esponenti politici contro i rom. - La terribile strage di Denver fa da cornice al triste anniversario che la Norvegia si prepara a commemorare. Un anno fa furono compiute le stragi di Oslo e Utoya: il 22 luglio dello scorso anno persero la vita 77 persone uccise da Anders Behring Breivik. Intanto nel Paese torna in auge la questione razzismo, dopo gli attacchi di parte della società ed esponenti politici contro i rom.

Parla il premier: "Breivik ha fallito"

Il killer "ha fallito, il popolo ha vinto". Il primo ministro norvegese Jens Stoltenberg ha così aperto la cerimonia commemorativa per le stragi di Oslo e Utoya dove 77 persone morirono per mano dell'estremista di destra Anders Behring Breivik. "La bomba e le pallottole volevano cambiare la Norvegia. Ma il popolo norvegese ha risposto tenendo fede più che mai ai propri valori", ha detto Stoltenberg a Oslo.



Tutto iniziò alle 15.26

Quella terribile giornata per il Paese del nord Europa iniziò alle 15.26, quando una bomba esplose all'esterno del quartier generale del governo a Oslo, provocando la morte di otto persone. Poche ore dopo, l'orrore divenne ancora più grande quando un uomo, poi identificato appunto come Breivik, 32 anni all'epoca, iniziò a sparare all'impazzata contro i giovani riuniti sull'isola di Utoya per un campo politico organizzato dal partito laburista. Le vittime sull'isola furono 69.



Un razzista che voleva purificare il Paese

Breivik è stato arrestato poco dopo la strage. Fin da subito sono emerse le sue posizioni estremiste, visto anche il ritrovamento di un manifesto di 1.500 pagine scritto di suo pugno contro il multiculturalismo in Europa. Durante il procedimento, molto si è discusso però anche della sua salute mentale. Breivik è stato sottoposto a due perizie psichiatriche, la seconda delle quali lo ha definito sano. Il processo nei suoi confronti, che lo ha visto accusato formalmente di terrorismo e che si è svolto al tribunale di Oslo, è giunto ormai quasi al termine. Manca solo la sentenza, che sarà pronunciata il 24 agosto.



E il Paese affronta il tema dell'integrazione

Intanto la Norvegia torna a interrogarsi sul tema della tolleranza e della xenofobia, dopo che si è aperto un dibattito nazionale sui campi rom sorti a Oslo e in altre città. Dopo che i vicini si sono lamentati per le condizioni anti-igieniche dei piccoli accampamenti, il rumore e le costruzioni illegali, diversi politici contrari all'immigrazione hanno chiesto che i rom vengano arrestati e trasportati fuori dal Paese. Il dibattito, dei cui toni forti si è lamentato il primo ministro Stoltenberg, si è sviluppato molto anche via internet, diventando a tratti apertamente razzista.