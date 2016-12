foto Ap/Lapresse

- "Ho ordinato all'esercito di Israele di prepararsi per una situazione in cui dovremo valutare la possibilità di un attacco" contro gli arsenali chimici di Damasco. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Ehud Barak, in un'intervista televisiva. Un alto funzionario del ministero della Difesa israeliano, Amos Gilad, spiega che l'attacco sarebbe mirato a impedire che i missili di Damasco finiscano nelle mani di militanti libanesi o di Al Qaeda.