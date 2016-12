foto Ap/Lapresse

08:19

- Tre soldati delle forze Nato sono stati uccisi nell'est dell'Afghanistan. Lo riferisce l'Alleanza, spiegando che due militari sono morti stamattina per una bomba esplosa su strada, mentre il terzo soldato è morto in un attacco separato. La Nato non ha precisato la nazionalità delle vittime. Sale così a 30 il numero dei militari Nato morti a luglio in Afghanistan, 245 dall'inizio del 2012.