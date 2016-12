foto Ap/Lapresse

07:51

- Quindici membri di una stessa famiglia sono morti in un incidente stradale nelle Filippine: il camion sul quale viaggiavano si è schiantato uscendo di strada. Tredici delle vittime sono morte sul colpo, mentre altre due in ospedale, precisano gli agenti della provincia di Biliran. "Le vittime erano tutte tra loro imparentate e si stavano recando a trovare altri parenti", affermano le fonti. Il camion trasportava in tutto 28 persone.