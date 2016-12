foto Afp Correlati Le immagini della città allagata 18:33 - Sale a 37 morti il bilancio a Pechino e nell'area attorno alla capitale in seguito alla tempesta di pioggia più violenta che abbia colpito la capitale cinese negli ultimi sessant'anni. Lo riporta l'agenzia ufficiale Xinhua. La tempesta, iniziata sabato pomeriggio e andata avanti per tutta la notte, ha allagato strade e sottopassaggi, causando ingenti danni a case e linee elettriche. Cancellati oltre 500 voli. - Sale a 37 morti il bilancio a Pechino e nell'area attorno alla capitale in seguito alla tempesta di pioggia più violenta che abbia colpito la capitale cinese negli ultimi sessant'anni. Lo riporta l'agenzia ufficiale Xinhua. La tempesta, iniziata sabato pomeriggio e andata avanti per tutta la notte, ha allagato strade e sottopassaggi, causando ingenti danni a case e linee elettriche. Cancellati oltre 500 voli.

In alcune zone di Pechino l'acqua per le strade ha raggiunto l'altezza della vita, con alberi sradicati e auto sommerse. Due persone sono morte nel distretto di Tongzhou, alla periferia est, per il crollo di soffitti, una persona è morta colpita da un fulmine e una quarta vittima è stata fulminata per il crollo di una linea elettrica. Secondo il quotidiano Beijing News, inoltre, una quinta persona è morta a Pechino perché è rimasta bloccata nella sua auto sommersa dall'acqua.



Oltre 30mila persone sono state evacuate e il meteo prevede pioggia anche nei prossimi giorni. Nel resto della Cina, sei persone sono morte per frane causate dalle piogge nella provincia di Sichuan e altre quattro nella provincia di Shanxi quando il furgone sul quale viaggiavano è stato spazzato via da un fiume in piena.