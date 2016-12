foto Usgs

06:07

- Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata alle 8:41 ora locale (le 4:11 in Italia) nel nord del Myanmar, non lontano dal confine con l'India. Secondo i rilievi del Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), il sisma ha avuto ipocentro a 14,6 km di profondità ed epicentro 106 km a ovest di Myitkyina e 204 a est dall'indiana Phek. Al momento non sono disponibili notizie su eventuali danni a persone o cose.