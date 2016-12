Denver, il mitragliatore del killer s'inceppò

Arma inceppata

Il fucile semiautomatico usato da Holmes si è inceppato all'interno del teatro costringendolo a ripiegare su un'arma meno micidiale. Lo riporta la stampa americana citando alcune fonti, secondo le quali il mitragliatore aveva un caricatore ad alta capacità (da cento colpi) in grado di sparare 50-60 colpi al minuto.



Setacciato l'intero appartamento

Le autorità stanno collezionando prove all'interno dell'appartamento di Holmes, ma prima di procedere hanno provveduto a sostituire i vetri rotti delle finestre con sacchi di plastica scuri, per evitare che si veda all'interno. Nei pochi minuti prima della copertura delle finestre, si è intravisto un uomo con una t-shirt Atf (Alcol, tobacco and firearms) che misurava un poster appeso a un armadio in cui veniva pubblicizzato un dvd dal titolo 'Soldiers of Misfortune'. Il poster ritraeva diverse figure che simulavano combattimenti, alcune con maschere.



Trovato il pc di Holmes

Nell'appartamento la polizia ha trovato anche il computer del giovane. Gli inquirenti sperano di poter scoprire ulteriori particolari sulla genesi della strage.



Il killer in isolamento

James Holmes intanto è in cella di isolamento per garantire la sua stessa sicurezza. Lo afferma lo sceriffo della contea di Arapahoe. Domani alle 8,30 locali, apparirà davanti al giudice per la prima udienza del lungo processo che lo attende, per cui rischia anche la pena di morte, in vigore in Colorado.



Holmes, un aspirante scienziato

Un "aspirante scienziato" alla ricerca di un lavoro come tecnico di laboratorio. Così si descriveva, in un curriculm su Monster.com, James Holmes secondo quanto riporta la stampa americana. Fra le esperienze passate, Holmes menziona lo stage estivo presso il Salk Institute for Biological Studies a La Jolla, in California, nel 2006; la mappatura dei geni dei diamanti mandarini, un tipo di uccelli, e lo studio dei muscoli per volare del colibrì mentre era all'Università della California. Nel 2008 ha lavorato come istruttore di un campo estivo ebraico per bambini non privilegiati a Los Angeles.



A giugno Holmes respinto da poligono di tiro

James Holmes aveva tentato di iscriversi ad un tiro a segno per esercitarsi con le armi. La sua richiesta, però, riporta FoxNews, venne respinta a giugno perché la documentazione presentata non convinse il gestore del club locale. "Non sono sicuro di questo tizio, è un tipo bizzarro", disse dopo aver ascoltato il messaggio incoerente della segreteria telefonica del giovane.



Identificate tutte le vittime

Le 12 vittime della strage del cinema di Aurora sono state tutte identificate: le autopsie sono state effettuate su tutti i corpi. "La causa della morte per tutti i casi è legata a ferite da arma da fuoco" . E' quanto emerge dal referto del medico legale della contea di Arapahoe. Fra queste c'è Alex Sullivan, per il quale questo fine settimana doveva essere un weekend di festeggiamenti per il primo anno di matrimonio. Non sono scampate al massacro Jessica Ghawi, giornalista sportiva uscita viva solo un mese fa da una sparatoria a Toronto, e la 23enne Micayla Medek. Nell'elenco anche il marinaio 27enne della Us Navy, John Larimer, Matt McQuinn, A J Boik e Alex Teves. Identificata anche la bimba di sei anni, Veronica Moser. Ecco l'elenco completo: Jessica Ghawi, 24 anni, Veronica Moser-Sullivan, 6 anni, John T. Larimer, 27 anni, Alexander J. Boik, 18 anni, Jesse E. Childress, 29 anni, Jonathan T. Blunk, 26 anni, Rebecca Wingo, 32 anni, Alex M. Sullivan, 27 anni, Gordon Cowden, 51 anni, Micayla Medek, 23 anni, Alexander Teves, 24 anni, Matthew McQuinn, 27 anni.