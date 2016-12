Tabloidgate, Murdoch pensa a vendere i media

foto Reuters Correlati Lo scandalo 23:17 - Rupert Murdoch si appresterebbe a vendere tutti i suoi giornali dopo lo scandalo che ha travolto il suo impero mediatico. E' quanto annuncia il britannico Daily Telegraph rivelando che il magnate australiano si è dimesso nel corso della settimana - senza darne notizia - dalla guida delle diverse società che gestiscono i quotidianni britannici del gruppo (The Times, The Sunday Times, The Sun, The Sun on Sunday). - Rupert Murdoch si appresterebbe a vendere tutti i suoi giornali dopo lo scandalo che ha travolto il suo impero mediatico. E' quanto annuncia il britannico Daily Telegraph rivelando che il magnate australiano si è dimesso nel corso della settimana - senza darne notizia - dalla guida delle diverse società che gestiscono i quotidianni britannici del gruppo (The Times, The Sunday Times, The Sun, The Sun on Sunday).

Non solo. Il tycoon si è dimesso dai diverse società responsabili della pubblicazione dei suoi giornali negli Usa (tra gli altri Wall Street Journal, New York Post), in un'operazione che deve essere ancora rivelata nei dettagli alla Sec, la Consob americana.



Lo scandalo tabloid

Tutta l'operazione è la ripercussione dello scandalo tabloidgate esploso nel luglio del 2011. Il caso, partito dalle intercettazione illegali dei vip e le mazzette ai poliziotti per garantire gli scoop al domenicale britannico 'News Of The World', che fu costretto a chiudere dopo 168 anni, ha travolto il magnate. Oltre alla figuraccia, che ha stroncato la carriera del figlio James e portato in carcere molti giornalisti del gruppo, ed aver perso milioni di sterline, Murdoch non è piu' riuscito a conquistare il controllo completo di Bskyb, la società che controlla le reti Sky nel Regno Unito, la gallina dalle uova d'oro di News Corp.