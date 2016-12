foto Ap/Lapresse

15:02

- James Holmes, il sospetto killer della strage di Denver, sarà in tribunale già lunedì 23 luglio alle 8,30 ora locale, come afferma la polizia di Aurora, sottolineando che il 24enne è nel carcere della contea e ha un avvocato. Le vittime della strage sono 12 e i feriti 58. L'appartamento di Holems è talmente pieno di bombe ed esplosivo che la polizia ha fatto sapere di non poter disinnescare senza rischi tutti gli ordigni.