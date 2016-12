foto Reuters

14:59

- Barack Obama dedica alla strage di Denver il tradizionale messaggio del presidente, trasmesso negli Stati Uniti via radio e via Web, e assicura che "il governo federale è pronto a fare tutto il necessario per portare davanti alla giustizia il responsabile di questo crimine odioso". Ma soprattutto promette che farà "tutti i passi necessari per garantire la sicurezza di tutti i nostri cittadini".