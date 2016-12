foto Ap/Lapresse

14:22

- Arriva il vice di Ban Ki-moon a Damasco per gestire al meglio la situazione molto delicata che la Siria si trova a vivere. Il segretario generale dell'Onu ha infatti inviato il suo "secondo" per prendere il comando della missione degli osservatori durante "questa fase critica" e per organizzare le operazione di peacekeeping in un Paese devastato dalle violenze.