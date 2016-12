Siria, due cittadini italiani fermati a Damasco

foto Afp 18:15 - Due italiani che lavorano per un'impresa subappaltatrice dell'Ansaldo, che opera in Siria, sarebbero stati fermati mentre tentavano di lasciare il Paese. Erano diretti all'aeroporto di Damasco in una colonna di auto che portava altri italiani. L'episodio è avvenuto martedì riferisce Il Secolo XIX, informato da una persona tornata in Italia. L'auto dei due sarebbe stata fermata da uomini armati, mentre le altre hanno raggiunto l'aeroporto. - Due italiani che lavorano per un'impresa subappaltatrice dell'Ansaldo, che opera in Siria, sarebbero stati fermati mentre tentavano di lasciare il Paese. Erano diretti all'aeroporto di Damasco in una colonna di auto che portava altri italiani. L'episodio è avvenuto martedì riferisce Il Secolo XIX, informato da una persona tornata in Italia. L'auto dei due sarebbe stata fermata da uomini armati, mentre le altre hanno raggiunto l'aeroporto.

La Farnesina definisce l'episodio "poco chiaro". L'unità di crisi del ministero degli Esteri "segue da vicino e sin dall'inizio la vicenda" e dice che sono "ancora da definire" le circostanze in cui i due sono stati fermati. A quanto si apprende, si tratterebbe di un piemontese e di un laziale. I due stavano tornando in Italia in modo autonomo rispetto a un gruppo di tecnici di Ansaldo Energia che sono invece rientrati regolarmente in Italia.