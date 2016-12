foto LaPresse

08:07

- Almeno dieci persone sono morte nello schianto di un elicottero in Brunei. Il velivolo, un Bell 212, rientrava nella capitale dopo un volo di addestramento con 14 persone a bordo: 11 ufficiali cadetti e tre uomini di equipaggio. Le autorità del Brunei, il minuscolo e ricchissimo sultanato a nord dell'isola del Borneo, non hanno comunicato le cause del disastro.