Un account su un sito per incontri hard

Il killer sarebbe un frequentatore di siti di 'incontri occasionali a scopi sessuali, su Internet, presentandosi con una foto in cui ha i capelli

tinti di rosso, proprio come il Jocker di cui ha affermato di essere emulo. Si sta indagando sul suo presunto account sul sito AdultFriendFinder, dove il 24enne compare con il nome di ClassicJimbo e dice di cercare sesso occasionale o avventure e, scrive nella breve presentazione,"Verrai a farmi visita in prigione?"

Si attende ora il nuovo interrogatorio di James Holmes, che sarà in tribunale già lunedì 23 luglio alle 8.30 ora locale. Il 24enne è nel carcere della contea e ha un avvocato. Diffiicili sono state le operazioni di disinnesco delle bombe nell'appartamento del giovane. Spunta, intanto, un account su un sito per adulti: "Verrai a trovarmi in prigione?" l'ultimo post."Undici dei feriti della strage sono ancora in condizioni critiche", afferma il governatore del Colorado, John Hickenlooper, mentre le autorità stanno ancora rimuovendo i cadaveri nel cinema di Aurora. Alcune persone si sono ferite non a causa degli spari ma hanno riportato traumi dovuti al caos che si è avuto nella sala. Le vittime non sono state ancora tutte identificate e non tutte le famiglie sarebbero state avvertite. Un bimbo di 3 mesi rimasto ferito è stato dimesso dall'ospedale.Fra queste c'è Alex Sullivan, per il quale questo fine settimana doveva essere un weekend di festeggiamenti per il primo anno di matrimonio. Non sono scampate al massacro Jessica Ghawi, giornalista sportiva uscita viva solo un mese fa da una sparatoria a Toronto, e la 23enne Micayla Medek. Nell'elenco anche il marinaio 27enne della Us Navy, John Larimer, Matt McQuinn, A J Boik e Alex Teves. Identificata anche la bimba di sei anni, Veronica Moser. Ecco l'elenco completo: Jessica Ghawi, 24 anni, Veronica Moser-Sullivan, 6 anni, John T. Larimer, 27 anni, Alexander J. Boik, 18 anni, Jesse E. Childress, 29 anni, Jonathan T. Blunk, 26 anni, Rebecca Wingo, 32 anni, Alex M. Sullivan, 27 anni, Gordon Cowden, 51 anni, Micayla Medek, 23 anni, Alexander Teves, 24 anni, Matthew McQuinn, 27 anni.Il piano della polizia per il disinnesco delle bombe trovate in casa del 24enne prevedeva di farle detonare, utilizzando un robot, ma prima gli agenti hanno messo in sicurezza tutta l'area, chiudendo al traffico e alla circolazione dei pedoni tutte le strade nei pressi della palazzina. La polizia ha evacuato il palazzo di Holmes e tutti quelli vicini. Il giovane aveva anche programmato un timer sul suo impianto audio, per far partire musica ad alto volume nel cuore della notte: il rumore avrebbe svegliato i vicini, che avrebbero chiamato gli agenti i quali sarebbero entrati nell'appartamento, facendo così esplodere le bombe.James Holmes aveva comprato pistole e munizioni, tutte legalmente, nei due mesi precedenti la strage. Il giovane aveva acquistato negli ultimi 60 giorni quattro pistole in un'armeria locale e, attraverso Internet, "più di 6mila munizioni": oltre 3mila proiettili calibro 22 per un fucile d'assalto, altrettanti calibro 40 per le due pistole 'Glock' che portava con sè e 300 per una carabina calibro 12. Il giovane aveva comprato online anche "una serie di caricatori" per un fucile d'assalto calibro 223, uno dei quali è stato recuperato sulla scena del crimine.I familiari del killer sono stati messi sotto protezione. La presenza degli agenti consentirà, oltre che di "tutelare la tranquillità del circondario", anche di aiutare la polizia di Aurora a raccogliere indizi. Intanto la famiglia collabora: il padre del sospettato, Robert, un ingegnere programmatore di computer, è stato visto partire alla volta dell'aeroporto, sempre accompagnato dagli agenti, presumibilmente per recarsi proprio in Colorado.Sicurezza rafforzata nella sale cinematografiche per "Batman" dopo la strage di Denver. Controlli agli ingressi, con perquisizioni nelle borse, hanno rallentato, in diverse città, l'afflusso degli spettatori. Nelle sale sono stati dislocati agenti in borghese. "Alcuni colleghi da altre città ci hanno chiamato per avere informazioni. Non gli abbiamo detto come comportarsi ma gli abbiamo riferito cosa facciamo noi, ovvero rafforziamo i controlli nelle sale della città", ha detto il capo della polizia di Aurora, Dan Oates. Ma fra gli spettatori sembra esserci calma: da New York a Washington, in molti dichiarano alla stampa americana di non essere nervosi, anche se alcuni usano precauzioni, preferendo sedersi nelle file in fondo.E a rassicurare gli animi ci pensano anche Fbi e Dipartimento per la sicurezza nazionale, che in un bollettino fanno sapere che non ci sono informazioni che indichino piani per ulteriori crimini in cinema sparsi per il paese. Secondo il documento, riportato dall'Associated Press, le autorità non sarebbero ancora state in grado di determinare le motivazioni che hanno spinto Holmes a mettere in atto la strage del cinema.Batman resta destinato, nonostante la strage di Denver, a essere campione di incassi, con un debutto fra più redditizi della storia di Hollywood. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che dai dati preliminari si stima che il film incasserà 185 milioni di dollari nel fine settimana, secondo solo all'esordio di "The Avengers", che in maggio ha incassato 207 milioni di dollari. Batman ha incassato 30,6 milioni di dollari nelle prime delle notte di venerdì.