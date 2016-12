foto Ap/Lapresse

23:15

- James Holmes, il killer della strage di Denver, non sta collaborando con le autorità e ha chiesto un avvocato. Secondo quanto si apprende, il giovane ai poliziotti si è limitato a dire sorridendo: "Io sono il Jocker", riferendosi al celebre nemico di Batman. La polizia, intanto, ha evacuato in via precauzionale due edifici di ricerca dell'Università del Colorado dove ha studiato Holmes.