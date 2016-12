foto Ap/Lapresse

20:30

- Nessun precedente giudiziario, eccetto una multa, per James Holmes, il ragazzo sospettato di essere l'autore della strage di Denver. Lo afferma il capo della polizia, sottolineando che il bilancio della strage è di 12 morti (2 in ospedale e 10 nel cinema) e 59 feriti. La polizia è convinta che Holmes abbia agito da solo e non sta ricercando più nessuno.