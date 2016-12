Strage bus, gli Usa accusano Hezbollah

foto Ap/Lapresse

18:40

- L'attentato in Bulgaria contro il bus di turisti israeliani "evoca la pista Hezbollah libanese". Lo afferma il portavoce del Pentagono, George Little, commentando quanto accaduto a Burgas dove sono morte otto persone. "L'attentato ha alcuni marchi di Hezbollah ma non siamo in grado di determinare - ha dichiarato Little - esattamente chi sia l'autore".