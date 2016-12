foto Ap/Lapresse Correlati Siria: "in un solo giorno 248 morti" 20:05 - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimità il prolungamento della missione degli osservatori in Siria, che scadeva oggi, per altri trenta giorni. La risoluzione, bocciata ieri con un veto di Russia e Cina, oltre all'estensione prevedeva anche la possibilità di sanzioni contro il regime di Assad, che sarebbero scattate se il ricorso alla forza non fosse cessato entro dieci giorni. - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimità il prolungamento della missione degli osservatori in Siria, che scadeva oggi, per altri trenta giorni. La risoluzione, bocciata ieri con un veto di Russia e Cina, oltre all'estensione prevedeva anche la possibilità di sanzioni contro il regime di Assad, che sarebbero scattate se il ricorso alla forza non fosse cessato entro dieci giorni.

Il sì all'unanimità dei Quindici arriva dopo il doppio veto apposto giovedì da Russia e Cina, che avevano minacciato di bloccare nuovamente il testo. La risoluzione prevede l'allungamento della missione Unsmis per un periodo finale di 30 giorni, tenendo in considerazione le raccomandazioni fornite dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon per riconfigurare la missione, e le implicazioni a livello operativo della situazione nel Paese, sempre più pericolosa.



Un ulteriore rinnovo del mandato avverrà solo se Ban Ki-moon e il Consiglio di Sicurezza confermeranno la cessazione dell'uso di armi pesanti sul territorio e una riduzione del livello di violenza che consenta ai membri di Unsmis di attuare il proprio lavoro. I Quindici chiedono a tutte le parti in Siria, e in primo luogo alle autorità di Damasco, di garantire la sicurezza degli osservatori Onu, oltre la loro liberta' di accesso e movimento.



Anche oggi altri 128 morti in tutto il Paese

In Siria, dopo la carneficina di giovedì, che con 298 vittime è stato il giorno più sanguinoso in 16 mesi di rivolta, oggi si contano almeno 128 morti in tutto il Paese. Il cuore degli scontri è stato per il sesto giorno consecutivo Damasco, anche se episodi di violenza si sono registrati ad Aleppo. Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani secondo il quale le vittime odierne sono state 85 civili, 26 soldati lealisti e 17 ribelli.



Terzi:"Assad lasci il campo"

"Bisogna dare la sensazione ad Assad che il suo tempo è finito, che lasci il campo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Giulio Terzi, spiegando che la comunità internazionale deve ora "puntare sul rafforzamento dell'ormai ampio gruppo 'Amici del popolo siriano' che raggruppa oltre 100 Paesi".