foto Ansa

17:14

- Barack Obama definisce la strage di Denver una "tragedia". "Oggi è un giorno di preghiera e riflessione - dice il presidente Usa dalla Florida, dove si trova per un appuntamento elettorale -. Per la politica ci saranno altri giorni. Non capiremo mai perché accadono queste cose. Sono tragedie senza senso". Obama ha poi promesso che "farà tutti i passi necessari per sostenere la gente del Colorado e le famiglie delle vittime".