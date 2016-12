Scampa a un folle a Toronto, muore a Denver

- Jessica Redfield è una delle vittime della furia omicida di James Holmes, il 24enne che ha ucciso 12 persone ad Aurora, periferia di Denver, Stati Uniti, alla prima del film della saga di Batman "The Dark Knight Rises". Poco più di un mese fa Jessica era sfuggita a un altro attentatore a Toronto. Scegliendo un cheeseburger al posto del sushi, era scampata ai colpi esplosi all'interno di un centro commerciale. Notizie diffuse attraverso riferiscono che la madre ha invitato gli utenti a lasciare un ricordo della figlia usando l'hastag RIPJessica (Riposa in pace, Jessica).

Nell'ultimo post sul suo profilo di Twitter, Jessica aveva scritto: “Il film inizia tra 20 minuti”. Poi l'ingresso di James Holmes e la strage che ha spezzato la vita della giovane cronista sportiva appassionata di football.

Il 2 giugno scorso Jessica era a Toronto all'Eaton Shopping Center quando un uomo armato iniziò a sparare contro i clienti di un ristorante giapponese. Solo pochi minuti prima aveva deciso di non gustare il pesce crudo ma di ripiegare su un panino.

“E' stato il giorno che mi ha cambiato la mia vita" scrisse pochi giorni dopo sul suo blog. "Ho visto quanto è fragile la vita. Ho visto il terrore sul viso delle persone, ho visto cambiare le loro vite. Non possiamo sapere né quando né dove esaleremo l'ultimo respiro. Per un uomo è stato sabato 2 giugno in un'area di ristoro”.