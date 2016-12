Il killer di Denver camuffato da Bane

foto Dal Web 11:00 - Chi è Bane, in italia conosciuto anche come Flagello, l'arcinemico, degli ultimi episodi di Batman, scelto come travestimento dal killer di Denver? Il personaggio della saga è ritenuto uno degli acerrimi nemici del supereroe dei fumetti ed è stato classificato al 34esimo posto nell'elenco dei più grandi antieroi della storia dei comics da parte del sito Imagine Games Network. Bane è caratterizzato dalla sua grande potenza fisica, dovuta alle ripetute iniezioni di steroide (il "Venom"), e dalla maschera da luchadores che indossa, simile a quella dei lottatori di wrestling. - Chi è, in italia conosciuto anche come, l'arcinemico, degli ultimi episodi di Batman, scelto come travestimento dal killer di Denver? Il personaggio della saga è ritenuto uno degli acerrimi nemici del supereroe dei fumetti ed è stato classificato al 34esimo posto nell'elenco dei più grandi antieroi della storia dei comics da parte del sito Imagine Games Network.è caratterizzato dalla sua grande potenza fisica, dovuta alle ripetute iniezioni di steroide (il "Venom"), e dallache indossa, simile a quella dei lottatori di wrestling.

Il super-cattivo, entrato solo negli anni '90 a far parte della Dc Comics (l'importante casa editrice americana del genere), è stato creato dai fumettisti Chuck Dixon e Dougg Moench. Ed è ricordato dagli amanti della saga perché fu colui che ha mandato nella sedia a rotelle Bruce Wayne. Lontano dall'essere tutto muscoli e niente cervello, Bane è dotato di grande intelligenza e di una sopraffine cultura, grazie agli insegnamenti di un ex gesuita che ha conosciuto nel carcere Peña Duro. Dove, sin dalla nascita, è stato costretto a scontare la pena del padre, il Re Serpente, sfuggito dalla prigione dell'isola di Santa Prisca.



All'interno della struttura, il cattivo di Batman è stato sottoposto a svariate torture che lo hanno fatto diventare uno psicopatico pluriomicida. Arrivato a Gotham City, Bane ha affrontato Bruce Wayne, sconfiggendolo la prima volta, e perdendo lo scontro la seconda. In alcuni episodi della fine, si alleerà con il cavaliere oscuro per "distruggere" Edmund Dorrance, che nel frattempo ha scoperto essere suo padre: l'uomo che lo ha abbandonato nel carcere di massima sicurezza dopo la nascita.