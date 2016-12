foto Twitter

- Sale il bilancio della sparatoria avvenuta al cinema di Aurora, nel distretto di Denver in Colorado, in occasione della prima dell'ultimo film della saga di Batman, "The Dark Knight Rises". I morti sono al momento 12 e oltre 50 i feriti. Tra le vittime ci sarebbero anche dei bambini: testimoni hanno riferito al "Denver Post" di aver visto una bambina colpita da un proiettile e al volto, un'altra allo stomaco.