Strage in Siria, "in un solo giorno 248 morti"

- E' sempre più tragico il bilancio degli scontri in Siria tra forze governative e rivoltosi. Secondo l'osservatorio siriano per i diritti dell'uomo giovedì, in tutto il Paese, sono rimaste uccise 248 persone. Si tratta, sottolinea l'Ong, "del bilancio più pesante, per una sola giornata, da 16 mesi" di scontri.