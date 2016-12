foto Da video Correlati Guarda la sequenza dell'aggressione 07:37 - La polizia di Philadelphia è impegnata nella ricerca di un uomo che giovedì ha tentato di rapire una ragazzina di 10 anni mentre questa passeggiava in una strada della città con il suo fratellino di due anni. La scena è stata ripresa da delle telecamere di sicurezza. Il sindaco Michael Nutter ha promesso 10.000 dollari di ricompensa a chiunque fornire informazioni sull'uomo. - La polizia di Philadelphia è impegnata nella ricerca di un uomo che giovedì ha tentato di rapire una ragazzina di 10 anni mentre questa passeggiava in una strada della città con il suo fratellino di due anni. La scena è stata ripresa da delle telecamere di sicurezza. Il sindaco Michael Nutter ha promesso 10.000 dollari di ricompensa a chiunque fornire informazioni sull'uomo.

Nel video si vede l'uomo aggredire la ragazzina da dietro. Prova a portarla via ma quando questa si divincola con forza è costretto a lasciarla andare e fugge.



Secondo un comunicato diffuso dalla polizia si tratterebbe di un ispanico di età compresa tra i 30 e i 40 anni.



"Per fare una cosa del genere questa persona deve essere molto malata" ha commentato il sindaco Nutter. "Voglio questo folle via dalle nostre strade il prima possibile".