foto Ap/Lapresse

23:21

- Sono almeno 100.000 solo a Madrid le persone scese in strada per manifestare contro i durissimi tagli imposti dal governo conservatore di Mariano Rajoi, con il Paese che è stato ad un passo dal default, come ha rivelato oggi il ministro del Bilancio, Cristobal Montoro. Lo riferisce il sito del quotidiano progressista "El Pais". Gli indignados e i sindacati hanno convocato manifestazioni in oltre 80 città.