18:51

- L'ex presidente tunisino Ben Ali, che attualmente si trova in Arabia Saudita, è stato condannato all'ergastolo per la morte di 43 insorti. Nello stesso processo il potentissimo capo della sicurezza del regime, Ali Seriati, è stato condannato a venti anni di reclusione. Quindici gli anni invece per l'ex ministro dell'Interno, Rafik Belhaj Kacem.