18:33

- Una quindicina di carri armati sono entrati per la prima volta in un quartiere di Damasco, quello di Qabun. Lo riferiscono gli attivisti di una ong sottolineando il "timore di massacri". "Le regole Onu sono superate, perché risalgono alla seconda guerra mondiale e non rispettano le esigenze dei giorni nostri", ha detto il presidente del Cns Abdulbaset Sieda alla Farnesina, riguardo notizia del veto russo-cinese all'Onu.